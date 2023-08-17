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رئيس الدولة يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

رئيس الدولة يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق
17 أغسطس 2023 23:23

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم.. معالي مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق.      

وبحث سموه مع معالي مسرور بارزاني - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - مختلف أوجه العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق الشقيق عامة، وإقليم كردستان خاصة وسبل دعمها وتنميتها بما يعود بالخير والازدهار على الشعبين الشقيقين.كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.    

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حضر اللقاء.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

 

المصدر: وام
كردستان العراق
رئيس الدولة
كردستان
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