"أسبوع الصيف للمطاعم" ينطلق غداً ضمن "مفاجآت صيف دبي"

ينطلق غداً "أسبوع الصيف للمطاعم" ضمن فعاليات الدورة الحالية من "مفاجآت صيف دبي" والذي يستمر حتى 27 أغسطس الجاري في مختلف مناطق دبي .

يشارك في الأسبوع 60 مطعماً من المطاعم الرائدة في دبي وأماكن تناول الطعام العائلية حيث يعد فرصة تذوق العديد من الأطباق الشهية من جميع أنحاء العالم.

وبفضل العروض الاستثنائية التي توفرها المطاعم المشاركة يمكن تجربة الأطباق المميزة بأسعار معقولة وتخفيضات مذهلة.

ويرضي "أسبوع الصيف للمطاعم" مختلف الأذواق ويلبي الرغبات ويعد فرصة مثالية لاستكشاف المأكولات من مختلف الثقافات وتجربة المطاعم الجديدة في أجواء مميزة.

وتضم "مفاجآت صيف دبي" - التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وتستمر حتى 3 سبتمبر المقبل - العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية وعروض التجزئة والجوائز القيمة.