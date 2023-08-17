45 ورشة و30 رحلة لصقل مهارات الأطفال

الشارقة (وام)

اختتمت «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين مخيمها الصيفي الذي انطلقت فعالياته 15 يوليو الماضي في 11 مركزاً على مستوى الشارقة بمشاركة 3000 طفل وطفلة من 6 إلى 12 سنة. واستهدف المخيم توسيع مدارك الأطفال وصقل مواهبهم ومهاراتهم وتعزيز قدراتهم الإبداعية.. عبر 45 دورة وورشة عمل متخصصة تنوعت بين مسار العلوم والتكنولوجيا والمهارات الحياتية والآداب واللغات والفنون والرياضة واللياقة الصحية والبدينة. وشارك الأطفال في 30 رحلة ترفيهية إلى جزيرة النور، معهد الشارقة للتراث، الغرفة الماطرة، مربى الشارقة للأحياء المائية، الحديقة القرآنية، مركز حيوانات شبه الجزيرة العربية وغيرها.