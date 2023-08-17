«مزاد أبوظبي» يجمع صقاري العالم

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد نادي صقاري الإمارات لإطلاق نسخة مميزة مليئة بالمُفاجآت من مزاد الصقور التنافسي خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية من 2 ولغاية 8 سبتمبر القادم.. ويتزامن المزاد مع طلوع نجم سهيل، حيث تغادر الصقور أوكارها، ويبدأ الاستعداد لموسم المقناص الجديد، وكذلك البطولات والمُسابقات.

ويتضمن المزاد الذي يجمع صقاري العالم يوم 2 سبتمبر، 6 فئات من الإنتاجين المحلي والدولي، هي: (بيور جير) و(قرموشة بيور جير) و(حر من حر) من إنتاج دولي لمزارع خارج الإمارات.. و(بيور جير) و(قرموشة بيور جير) و(حر من حر) للإنتاج المحلي في الإمارات.. ويشهد المزاد سحوبات يومية على صقور مقدمة من مزرعة أم جنيبة، وصقور من المُشاركين في المزاد، مع بث الفعاليات على الهواء مباشرة عبر منصّات وموقع المعرض.

ويشترط أن يكون المُشارك مُسجّلاً بشكل رسمي لدى المعرض، وأن يضع صقوره المعتمدة في عهدة اللجنة المنظمة قبل فترة كافية من المزاد، وأن يحمل وثائق رسمية تؤكد سلامة الصقور، وأن يتعهّد بالالتزام بالشروط التنظيمية.