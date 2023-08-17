شرطة دبي تطلق مبادرة "التزامكم سعادة "

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، مبادرة "التزامكم سعادة " السنوية، والهادفة إلى التوعية بالتزامات الجمهور الرياضي التي ينص عليها الفصلان الرابع والخامس من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، وذلك تزامناً مع انطلاق دوري أدنوك للمحترفين غداً الجمعة .

وأكد اللواء عبد الله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، أن إطلاق المبادرة يأتي في إطار الحرص الدائم على توفير أعلى معايير السلامة والأمان لمسيرة الحركة الرياضية، وتحقيق أعلى علامات التميز والإبداع في الجوانب التنظيمية من النواحي الأمنية لمختلف المسابقات التي تقام على أرض دولة الإمارات.

وحث اللواء الغيثي أفراد الجمهور على الالتزام بالتعليمات الخاصة بحركة أفراد الجمهور أثناء الدخول والخروج من الملاعب والالتزام بإجراءات السلامة والأمان والتشجيع بروح رياضية تعكس المكانة الراقية والحضارية للفعاليات الرياضية التي تنظم على مستوى الدولة وعلى مستوى إمارة دبي.

من جهته، أوضح اللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، أن الفصلين الرابع والخامس من القانون الاتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية حددا الالتزامات الخاصة بالجمهور الرياضي والعقوبات المصاحبة حال الإخلال بهذه الالتزامات.

ولفت إلى أن المادة 17 من القانون أوضحت أن الالتزامات تتمثل فيما يلي: عدم الدخول إلى أرض الملعب أو النطاق المكاني للفعالية الرياضية بدون ترخيص وعدم إدخال أو حيازة أي مواد ممنوعة أو خطرة خاصة الألعاب النارية إلى المنشأة الرياضية أو مكان إقامة الفعاليات الرياضية وعدم مخالفة اشتراطات حمل السلاح أو اقتنائها في المنشأة الرياضية أو أثناء إقامة الفعالية الرياضية التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية ووجوب الجلوس في الأماكن المخصصة.

وحول العقوبات، أوضح المقدم عبد الله طارش العميمي، مُنسق مبادرة" التزامكم سعادة"، أن القانون يعاقب على عدم الالتزام بالبنود سالفة الذكر بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تتجاوز ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما بين المقدم العميمي أن القانون يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أو شارك أو حرض أو شرع في أعمال العنف وكل من رمى أي مواد أو سوائل من أي نوع باتجاه المتفرج الآخر أو في اتجاه المنطقة المحيطة بالملعب أو الملعب نفسه وكذلك كل من تلفظ بألفاظ بذيئة أو كتابتها أو أي إيماءات من شأنها الإساءة أو قام بدعوات ذات طبيعة عنصرية أثناء إقامة الفعاليات الرياضية وأيضاً بحق كل من يستغل الملعب لأغراض سياسية.