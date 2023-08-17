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رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الرئيس الجزائري تسلمها منصور بن زايد

رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الرئيس الجزائري تسلمها منصور بن زايد
17 أغسطس 2023 19:41

 تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رسالة خطية من فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها.

تسلم الرسالة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة لدى استقبال سموه في قصر الوطن، عمر فريتح، سفير الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لدى الدولة.

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وبحث سمو الشيخ منصور بن زايد والسفير الجزائري علاقات التعاون المشترك القائمة بين دولة الإمارات والجزائر وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، كما تم استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: وام
الرئيس الجزائري
منصور بن زايد
رئيس الدولة
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