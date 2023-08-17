الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر يصبح رطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الشمالية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى35 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط أحياناً .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:17 والمد الثاني عند الساعة 02:17 والجزر الأول عند الساعة 08:44 والجزر الثاني عند الساعة 20:14.

وفي بحر عمان الموج خفيف.. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:16 والمد الثاني عند الساعة 22:57 والجزر الأول عند الساعة 21 :17 والجزر الثاني عند الساعة 05:12.