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"أبوظبي للإسكان" توضِّح ضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية والمساكن المموَّلة بقرض سكني

أبوظبي للإسكان توضِّح ضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية والمساكن المموَّلة بقرض سكني
17 أغسطس 2023 17:43

أوضحت هيئة أبوظبي للإسكان ضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية الجاهزة سواء كانت منحة أو مموَّلة بقرض شراء مسكن جاهز، في إطار سعيها المتواصل لتعزيز وعي المستفيدين بالضوابط المعتمَدة لاستخدام المساكن الحكومية، التي تعدُّ إحدى أهم خدمات المنافع السكنية التي تقدِّمها الهيئة للمواطنين في إمارة أبوظبي.

ويندرج ذلك في إطار حرص الهيئة على تصويب أوضاع المساكن الحكومية غير المستغلَّة، والمساكن المستغلَّة لغير الغرض المخصَّص لها حين تُؤجَّر أو تُصبح منافذَ تجارية، ما يمكِّن الهيئة من تعزيز منظومة السكن المستدام في جميع مناطق إمارة أبوظبي.

وبيَّنت هيئة أبوظبي للإسكان أنَّ ضوابط الانتفاع من المِنح السكنية تنصُّ على تسجيل المسكن بصفته منحةً ويخضع لأحكام المساكن الشعبية، وعلى المستفيد الانتقال إلى المسكن المخصَّص له وإشغاله خلال 6 أشهر من تاريخ قرار الموافقة على التخصيص، والاستمرار في إشغال المسكن دائماً ما لم يكن هناك ظرف طارئ خارج عن إرادته.

وأوضحت الهيئة أنه يحقُّ لها إلغاء الموافقة على منحة المسكن في حال عدم إشغاله دون سبب طارئ بعد مرور 6 أشهر على قرار التخصيص. وفي حال إلغاء الموافقة، يجوز للمواطن التقدُّم بطلب جديد للحصول على منفعة سكنية، بعد مرور سنتين من قرار إلغاء الموافقة على المنحة الأولى.

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ولا يجوز استخدام المساكن الحكومية الجاهزة سواء كانت منحة أو مموَّلة بقرض شراء مسكن جاهز لغير الغرض المخصَّص لها، فلا يجوز تأجيرها أو التصرُّف فيها بالبيع أو الهبة أو بأيِّ شكل من أشكال التصرُّفات القانونية إلا وفق الشروط والضوابط التي تقرِّرها هيئة أبوظبي للإسكان.

ودعت هيئة أبوظبي للإسكان، مُلاك المساكن الشعبية غير المستغلَّة، ومُلاك المساكن المستغلَّة لغير الغرض المخصَّص لها، إلى تصويب أوضاعها؛ لأنَّ ذلك مخالفة صريحة لشروط الانتفاع من الوحدات السكنية وضوابطه وفق قوانين الإسكان السارية في إمارة أبوظبي.

وخصَّصت هيئة أبوظبي للإسكان الرقم: 0506356631 على واتساب، للإبلاغ عن ضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية والمساكن المموّلة بقرض سكني. 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المساكن الحكومية
هيئة أبوظبي للإسكان
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