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44 طلب ترشح في اليوم الـ3 من تسجيل المرشحين لعضوية "الوطني الاتحادي"

44 طلب ترشح في اليوم الـ3 من تسجيل المرشحين لعضوية "الوطني الاتحادي"
17 أغسطس 2023 17:15

تلقت اللجنة الوطنية للانتخابات خلال اليوم الثالث من عملية تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح للدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 (44) طلب ترشح (من الساعة 3 مساءً ليوم أمس الأربعاء وحتى الساعة 3 مساءً اليوم الخميس بتوقيت الإمارات).

وقد تم تلقي طلبات الترشح من خلال الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوافر على الموقع الإلكتروني للجنة www.uaenec.ae، أو التطبيق الذكي: (اللجنة الوطنية للانتخابات-uaenec)، المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وكذلك عبر (9) مراكز تسجيل موزعة على أنحاء الإمارات، وذلك لمن تعذر عليهم تسجيل طلبات ترشحهم عبر الرابط المشار إليه.

وتوزعت طلبات الترشح في اليوم الثالث على النحو التالي: (18) طلباً في إمارة أبوظبي، و(10) طلبات في إمارة دبي، و(6) طلبات في إمارة الشارقة، وطلبين اثنين في إمارة عجمان، وطلبين اثنين في إمارة أم القيوين، و(5) طلبات في إمارة رأس الخيمة  وطلب  واحد في إمارة الفجيرة (وذلك حتى الساعة الثالثة مساءً بتوقيت الإمارات). فيما تستمر اللجنة الوطنية للانتخابات في تلقي طلبات الترشح عبر منصة تسجيل المرشحين الإلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي على مدار الساعة، على أن يتوقف تلقي الطلبات يوم غد الجمعة في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت الإمارات.يُشار إلى أن مرحلة تلقي طلبات الترشح قد بدأت في يوم (15) أغسطس 2023م عبر منصة تسجيل المرشحين الإلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، وفي كافة مراكز التسجيل الموزعة على جميع إمارات الدولة.

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وبحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، ستقوم اللجنة الوطنية للانتخابات بإعلان القائمة الأولية للمرشحين في تاريخ 25 أغسطس، على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين في تاريخ 2 سبتمبر 2023م، بينما ستبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين اعتباراً من يوم (11) سبتمبر 2023، وتستمر لمدة (23) يوماً.

وتتوافر المزيد من المعلومات عن الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات: www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي  وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005). 

 

 

 
 
 
 
 

 

المصدر: وام
المجلس الوطني الاتحادي
انتخابات المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
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