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الإمارات

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجابون بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه
17 أغسطس 2023 16:44

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الجابون، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة علي بونغو أونديمبا.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي آلان كلود بيلي بي انزي رئيس وزراء جمهورية الجابون.

 

المصدر: وام
رئيس الدولة
الجابون
محمد بن زايد
الإمارات
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