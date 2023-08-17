"قضاء أبوظبي" تؤهل 29 خبيراً حسابياً

اختتمت دائرة القضاء في أبوظبي الدورة التاسعة من برنامج التأهيل الأساسي للخبراء؛ بمشاركة 29 متدرباً من الخبراء الحسابيين والمصرفيين المقيدين أمام نيابات ومحاكم أبوظبي، بإجمالي نحو 59 ساعة تدريبية، وذلك بهدف صقل خبراتهم العملية وإكسابهم المهارات اللازمة.

ويأتي البرنامج الذي نفذته أكاديمية أبوظبي القضائية في إطار الجهود المبذولة نحو تعزيز دور مهنة الخبراء أمام الجهات القضائية وتجويد أدائهم باعتبارهم من أعوان القضاة، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالارتقاء بأداء الخبراء وتأهيلهم علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية، بما يساهم في تجويد الأداء القضائي وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والقانونية.

وأكدت دائرة القضاء أهمية توفير التدريب المتخصص للخبراء، بهدف إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة لتطوير قدراتهم بالأُطُر القانونية والسلوكيات الاخلاقية لعمل الخبراء القضائيين، وتمكينهم من ممارسة قواعد واجراءات الخبرة بكفاءة وفاعلية كأعوان للقضاة في تحقيق عدالة ناجزة عالمية الجودة.

وبينت الدائرة أن تدريب الخبراء يندرج ضمن المنهج التدريبي المعد كشرط أساسي من شروط القبول في جدول الخبراء المقيدين لدى نيابات ومحاكم أبوظبي، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي يساهم في تحقيق رؤية الدائرة في التميز والفعالية في النظام القضائي، وتقديم خدمات عدلية عالية الجودة.