إنجاز تجميل جزيرة شارع الفلاح بأبوظبي

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي - ممثلة بمركز بلدية المدينة - مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة أصول التجميل الطبيعي في الجزيرة الوسطية لشارع الفلاح، من التقاطع مع شارع البطين، وحتى التقاطع مع شارع الشيخ راشد بن سعيد، ومن التقاطع مع شارع سعيد بن أحمد العتيبة، وحتى التقاطع مع شارع الزاهية.

وتضمن نطاق الأعمال زراعة أشجار مزهرة، بالإضافة إلى زراعة مغطيات تربة، وزهور موسمية، وشجيرات زينة مختلفة.

ويأتي هذا المشروع ضمن إطار حرص بلدية مدينة أبوظبي على رفع كفاءة أصول التجميل الطبيعي في الجزر الوسطية للشوارع الرئيسية داخل جزيرة أبوظبي، ودعماً للمبادرات التحسينية، والارتقاء بجمال المدينة، وتعزيز التناسق والتناغم الجمالي بين الطابع المعماري المميز وعناصر البنية التحتية التجميلية، وذلك ترسيخاً لمكانة أبوظبي بصفتها واحدة من أجمل مدن العالم وأكثرها سكينة وراحة للنفس.

وحول أعداد وأنواع الأشجار والنباتات التي تمت زراعتها، أوضحت البلدية أنها زرعت 14400.00 من مغطيات التربة نوعية (سيسفيوم)، و7771.00 شجيرة من نوع (جهنميات قزمية)، وزراعة 7173.00 زهرة موسمية من نوعية (بورتولاكا) بألوان: الأصفر، الوردي، البرتقالي.

وأضافت البلدية أنها تواصل مشاريعها الهادفة للارتقاء بالمشهد الجمالي من خلال تنفيذ عشرات مشاريع التجميل الزراعي وتوسيع مساحة البساط الأخضر، بما يتماشى مع معايير عام الاستدامة، ومضاعفة أعداد الزهور بجميع أشكالها في جميع الشوارع والمرافق العامة، والدوارات بهدف إضفاء لوحة جمالية طبيعية رائعة لأبوظبي ومرافقها وصروحها.