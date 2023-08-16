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طحنون بن محمد: «أدنوك» سجل حافل بالإنجازات

خالد بن محمد بن زايد خلال استقباله طحنون بن محمد لدى زيارته «أدنوك» أمس الأول (من المصدر)
17 أغسطس 2023 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

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أعرب سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، عن سعادته بلقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة «أدنوك» أمس الأول.
 وقال سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، في حساب سموه الرسمي عبر «منصة إكس» : «سعدنا أمس بلقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي خلال زيارتنا لشركة بترول أبوظبي الوطنية، هذا الصرح الوطني الذي ارتبط بتاريخ الدولة».  وأضاف سموه: «أدنوك سجل حافل بالإنجازات تقوده اليوم نخبة متميزة من أبناء الوطن الشباب في ضوء رؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة».

طحنون بن محمد
أدنوك
خالد بن محمد بن زايد
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