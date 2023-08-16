«العربي للمسؤولية الاجتماعية» يستكشف التحول المستدام

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة يقام المنتدى العربي العاشر للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، تحت شعار «إطلاق آفاق التحول المستدام: كسر الحواجز وتقديم الحلول»، تقام النسخة الجديدة من الحدث المرموق في فندق أنانتارا داون تاون دبي يومي 3 و4 أكتوبر. وعلى مدار هذين اليومين، سيركز المنتدى على التحديات والعقبات التي تواجه رحلة التحول المستدام والمسارات العملية الضرورية لفتح آفاق جديدة من النمو.

تتولى تنظيم المنتدى الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، الجهة الرائدة في العالم العربي بمجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة، حيث تستضيف من خلال هذه المنصة المكرسة لتبادل المعارف والخبرات أبرز قادة الفكر وخبراء المناخ الإقليميين والعالميين، ممن سيقودون دفة النقاش ويشاركون أفكارهم حول أهداف التنمية المستدامة والحلول الحاسمة لتحقيق طموحات الحياد المناخي.

وستساهم الكلمات الرئيسة التي سيتم إلقاؤها خلال الحدث في تقديم رؤى عميقة وتعزيز فهم التحديات الفريدة للمنطقة.

وقالت حبيبة المرعشي، المؤسس والرئيس التنفيذي للشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات: «وبتنا بحاجة إلى تفاعل أكبر مع الجهات المعنية وفهم عميق لاحتياجات كل مؤسسة على حدة لإرساء نماذج مستقبلية فعالة تضمن المواءمة الناجحة لمبادرات الاستدامة مع استراتيجية العمل. وسيجمع المنتدى العربي العاشر للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والذي يعقد قبيل الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات، عدداً من ألمع العقول والمفكرين لتعزيز أطر التعاون في سبيل البحث عن حلول مبتكرة للتحديات العالمية».

قائمة المتحدثين

سيشارك صنّاع السياسات ورواد القطاع من جميع أنحاء الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا، آراءهم الفريدة في المنتدى لتحديد الخطوات التالية على طريق السعي لتحقيق تحول عادل ومثمر نحو التنمية المستدامة. وتشمل قائمة المتحدثين البارزين نافيد حنيف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور ناصر السعيدي، مُؤسِّس ورئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، ووزير الاقتصاد والتجارة السابق ووزير الصناعة اللبناني السابق، وكبير الاقتصاديين السابق في مركز دبي المالي العالمي.