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«حلقة وصل» عن العمل الإنساني بالشارقة

جانب من المبادرة (وام)
17 أغسطس 2023 01:10

الشارقة (وام)

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أطلقت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف يوم التاسع عشر من الشهر الحالي، مبادرة مجتمعية نظمتها إدارة الموارد البشرية مع مركز الاتصال المؤسسي، وتقوم على زيارة عدد من موظفي ومهندسي الدائرة موقع مشروع محطة الحومة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتوزيع الهدايا على العمال القائمين عليها، وذلك بهدف تعزيز قيم التراحم وأهمية العمل الإنساني ودوره في تجسيد التلاحم والتكافل المجتمعي بين أفراد المجتمع.
وأكدت أمل آل علي، رئيس قسم العلاقات العامة في مركز الاتصال المؤسسي، أن الدائرة تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني إيماناً بأهمية قيم البذل والعطاء والتآخي الإنساني، وتسليط الضوء على الدور المحوري للمبادرات والأنشطة الخيرية والإسهامات الإنسانية باعتبارها شريان حياة للمجتمعات، وأحد محركات التنمية المستدامة، لا سيما في ظل التحديات التي تلقي بظلالها على العالم.
وأشارت إلى أن الفعالية تندرج ضمن مبادرات مركز الاتصال المؤسسي الخاصة بخطتها الاستراتيجية، لاسيما في مجال المشاركة المجتمعية وتحفيز العمل الإنساني، مشيرة إلى أهمية ترسيخ ثقافة التسامح كجزء من الثقافة الإنسانية، لما فيه الخير لحاضر الأجيال ومستقبلها.
والجدير بالذكر أنه تم تصميم محطة الحومة لمعالجة مياه الصرف الصحي على شكل موجة بحر لتحاكي طبيعة عملها وتضفي شكلاً مميزاً إلى الموقع، وتبلغ سعة محطة المعالجة 30 ألف متر مكعب في اليوم، وبخزانات بسعة 50 ألف جالون، وتتضمن أحواض الترسيب وغرف المضخات ومركز التحكم وأحواض التهوية وخزان التوازن وغرفاً إدارية ومكاتب، لتخدم مناطق المدينة الجامعية ومنطقة مويلح والصناعية 15 والصناعية 17 والجرينة والقرائن والنوف.

دائرة الأشغال العامة
الشارقة
اليوم العالمي للعمل الإنساني
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