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حملة تبرّع لدعم الأعمال الخيرية في «دُبي لرعاية النّساء»

حملة تبرّع لدعم الأعمال الخيرية في «دُبي لرعاية النّساء»
17 أغسطس 2023 01:08

دبي (الاتحاد)

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تُنظّم شركة «ماموسو» حملة خيرية لصالح مُؤسسة دُبي لرعاية النّساء والأطفال، بهدف جمع التبرعات لدعم المشاريع الإنسانية في المؤسسة، ودعم المجتمع وتحفيز الوعي بأهمية المساهمة في تحقيق الخير والتنمية.
وتتضمن حملة التبرّعات دعوة الأفراد إلى التبرّع بـ3 دراهم لصالح المؤسسة، على مدى شهر كامل للحملة التي انطلقت من 14 أغسطس الجاري وتستمر حتى 14 سبتمبر 2023، كما ستقوم «ماموسو» بالتبرع بنفس القيمة بحيث يكون التبرع الإجمالي بقيمة 6 دراهم للمؤسسة، بغرض تحقيق أهداف الحملة وتعزيز المشاركة على نطاق واسع، بما يُسهم في تكريس مفهوم التكافل والمشاركة في المجالات الخيرية ذات الأهداف الإنسانية النبيلة.
وأعربت شيخة سعيد المنصوري، مُدير عام مُؤسسة دُبي لرعاية النّساء والأطفال بالإنابة، عن فخرها بهذا التعاون الذي يعكس حرص المؤسسات وجهات القطاع الخاص على المشاركة في الأعمال الخيرية ذات الأبعاد الإنسانية، مُشيرةً إلى تعاظُم أدوار القطاعين العام والخاص، ومشاركتهما في دعم مجالات الأعمال الإنسانية والخيرية التي تستهدف النهوض بالإنسان وبناء قدراته وتأهيله، بما يضمن توفير بيئة مواتية تمكنه من مُمارسة حياته والمشاركة في بناء مجتمعه.

مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال
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