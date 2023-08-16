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«انتخابات الوطني».. لجنة الظفرة تستقبل مرشحين من الجنسين

جاهزية لاستقبال المرشحين (من المصدر)
17 أغسطس 2023 01:10

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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واصلت لجنة إمارة أبوظبي في تلقي طلبات أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح للدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 لليوم الثاني على التوالي.
وشهد مقر لجنة إمارة أبوظبي في منطقة الظفرة إقبالاً لافتاً من المرشحين الراغبين في خوض الانتخابات من الجنسين في ظل تجهيزات وترتيبات تنظيمية لتسهيل عملية التسجيل في سهولة ويسر وخلال زمن قياسي.
وحرصت اللجنة في مركز تسجيل الظفرة على توفير أحدث التقنيات وجميع التجهيزات اللازمة لتسهيل عملية تسجيل طلبات الترشح منذ لحظة وصول المرشح المحتمل وحتى إتمام عملية الترشح، والتي تستغرق دقائق معدودة وفق ترتيبات منظمة تتسم بالسهولة واليسر والسلاسة.
كبار المواطنين وأصحاب الهمم
تم توفير كافة التجهيزات الخاصة بكبار المواطنين وأصحاب الهمم الراغبين في الترشح للانتخابات، والتي تضمن لهم سهولة الأداء وسرعة الإنجاز وفق ضوابط تتسم بالدقة وسرعة الأداء.
وأتاح نظام التسجيل الإلكتروني الجديد، الفرصة لجميع المواطنين بالترشح للانتخابات، سواء من داخل الدولة أو خارجها، ويكمن دور عناصر اللجنة في تذليل العقبات وتسهيل إجراءات الراغبين في الترشح، بتوفير كافة الدعم لإنجاز عملية التسجيل، وذلك على مدار الأربعة أيام المعلنة لتقدم المترشحين والتي تنتهي غداً الجمعة.

الظفرة
المجلس الوطني الاتحادي
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