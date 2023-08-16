مرونة ويسر باليوم الثاني للتسجيل في لجنة رأس الخيمة لـ«انتخابات الوطني»

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكدت لجنة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في رأس الخيمة استمرار التسجيل للراغبين في الترشح لعضوية المجلس، في عملية تتسم بالمرونة لليوم الثاني على التوالي، ومع استمرار طلبات التسجيل عبر المنصات الرقمية المخصصة لذلك.

وأوضح أحمد عبيد الطنيجي عضو اللجنة الانتخابية في رأس الخيمة، أن اليوم الثاني شهد مرونة ويسراً في تسجيل طلبات الترشح لعضوية في المجلس الوطني، مؤكداً جاهزية واستعداد المشرفين والمسجلين في اللجنة في الإمارة، لتلقي طلبات الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، ممن وردت أسماؤهم في قوائم الهيئات الانتخابية، وتنطبق عليهم شروط الترشح، خلال الفترة من 15 وحتى 18 أغسطس 2023.

وأشارت اللجنة إلى أنه يجب على المرشح أولاً التأكد من استكمال إجراءات تسجيله في نظام الهوية الرقمية (UAE Pass) قبل البدء في إجراءات تسجيل ترشحه، موضحة أنه يمكن تفعيل الحساب الموثق عبر (UAE Pass) من خلال الدخول إلى الهاتف الذكي وتحميل تطبيق الهوية الرقمية الذي يتوافر عبر نظامي «أندرويد» و«IOS»، ومن ثم اختيار التسجيل في الهوية الرقمية، والتي تتطلب مسح بطاقة الهوية الإماراتية وإدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم ورقم هاتفه المتحرك، ومن ثم اختيار رقم تعريف شخصي وتفعيل خدمة تكنولوجيا البصمة سواء بصمة اليد أو تكنولوجيا البصمة البيومترية للوجه.

منصة التسجيل

كانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد أوضحت في وقت سابق أن عملية تسجيل المرشحين تتم بصفة أساسية عبر منصة تسجيل المرشحين عن بُعد، من خلال الموقع الإلكتروني للجنة أو تطبيقها الذكي، بحيث تكون عملية التقديم عن بُعد متاحة على مدار 24 ساعة، بينما يبدأ تلقي الطلبات في المراكز من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 12 ظهر يوم الجمعة 18 أغسطس.

وتستقبل مراكز التسجيل التسعة الموجودة في إمارات الدولة المختلفة، الراغبين في الترشح ولمن تعذر عليهم تقديم طلبات ترشحهم عن بُعد، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 17 أغسطس 2023، من الساعة 8 صباحاً وحتى 3 مساء ويوم 18 أغسطس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت دولة الإمارات.