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الإمارات

«انتخابات الوطني».. 13 متقدماً للترشح «عن بُعد» بأم القيوين

تقديم طلبات الترشح عبر الموقع الإلكتروني في لجنة أم القيوين (من المصدر)
17 أغسطس 2023 01:10

سعيد أحمد (أم القيوين) 

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استقبلت لجنة إمارة أم القيوين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، خلال اليومين الماضيين 13 طلباً للترشح لعضوية المجلس الوطني، وذلك عبر تسجيلهم «عن بُعد» في الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات.
وأكدت اللجنة، أن المتقدمين للترشح، بينهم 3 نساء، استوفوا جميعهم اشتراطات التقديم، مؤكدة أن عملية التسجيل «عن بُعد» تعتبر سهلة وبسيطة، وتوفر الجهد والوقت على المتقدمين، حيث لم تواجههم أي مشاكل تقنية أثناء تسجيلهم، وهذا ما يميز الدورة الحالية، بأن التقنيات الحديثة ساهمت في تسريع عملية التسجيل وتسهيلها. وأضافت أنها استعدت بشكل كبير في توفير كل ما يختص بالأمور الفنية والتقنية والإدارية، لتسيير عملية التسجيل والاستعداد للعملية الانتخابية، الذي تأتي في دورتها الخامسة، والعمل على ترسيخ المشاركة السياسية للمواطنين في صنع القرار الوطني، وإنجاح الحدث البرلماني الإماراتي.

 

أم القيوين
المجلس الوطني الاتحادي
اللجنة الوطنية للانتخابات
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