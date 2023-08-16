لجنة الفجيرة لـ«انتخابات الوطني» تواصل استقبال الطلبات

فهد بوهندي (الفجيرة)

أكد اللواء محمد بن غانم الكعبي رئيس لجنة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لـ«الاتحاد»، أمس، جاهزية المركز الانتخابي لاستقبال المترشحين، وسلاسة إجراءات تقديم الطلبات، وأن اللجنة لا تزال مستمرة في استقبال الطلبات لليوم الثاني علي التوالي، سواء عبر «الأونلاين» أو بالحضور الشخصي. كما أشار الكعبي إلى الدور الكبير الذي يلعبه التقديم الإلكتروني الحديث في تسهيل العملية واختصارها، ولا تزال أيام التقديم مستمرة، وقال: «نتوقع ازدياداً في العدد، علماً بأن العنصر النسائي موجود ضمن المترشحين منذ اليوم الأول للترشح».