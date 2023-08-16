«أبوظبي للاستدامة».. 15 عاماً على التأسيس والريادة

أبوظبي (الاتحاد)

تحتفل مجموعة أبوظبي للاستدامة، التي أسستها هيئة البيئة في أبوظبي عام 2008، بمرور 15 عاماً على تأسيسها، والتي تتزامن مع عام الاستدامة الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وفي إطار الاحتفال بهذا الإنجاز الرائع، دعت المجموعة كافة أعضائها لإعادة تأكيد التزامهم برسالتها ورؤيتها، التي تدعو للالتزام بالعمل معاً لاعتماد الاستدامة نهجاً أساسياً لتحقيق رؤية إمارة أبوظبي بشأن التنمية المستدامة، وبناء مجتمع متماسك واقتصاد مفتوح قادر على المنافسة العالمية.

ومن خلال جهودها الدؤوبة، نجحت مجموعة أبوظبي للاستدامة وأعضاؤها في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد لمبادرات الاستدامة، وقدمت مثالاً فريداً للتعاون التطوعي عبر القطاعات المتعددة للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. وجاء تأسيس المجموعة لزيادة الوعي، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، وتسهيل التعاون، وتعزيز ونشر تقارير الاستدامة وفقاً لأفضل معايير التقارير العالمية.

وقال معالي محمد أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي: «على مدى السنوات الـ 15 الماضية، شهدت بفخر النجاح غير المسبوق لمجموعة أبوظبي للاستدامة، والتي تطورت ليكون لها دور رئيس في قطاع الاستدامة، وتتمتع بحضور قوي في أبوظبي بفضل عدد أعضائها المتنامي باستمرار. فقد كانت البداية، بمشاركة 15 عضواً، واليوم وصل عدد أعضاء المجموعة إلى 52 عضواً».

وأضاف معاليه: «من المناسب أن نحتفل بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لمجموعة أبوظبي للاستدامة في (عام الاستدامة) الذي يحمل شعار (اليوم للغد)، ومع استعداد دولة الإمارات لاستضافة (COP28) والذي يعتبر حدثاً مهماً في مسيرة الإمارات في مجال العمل المناخي. وأنا على يقين بأن مجموعة أبوظبي للاستدامة ستستمر بلعب دور رئيس في هذا المنتدى العالمي، وفي المُضي قدماً نحو مستقبل مستدام».

من جانبها، أعربت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة عن تقديرها لأعضاء مجموعة أبوظبي للاستدامة على التزامهم بالاستدامة منذ انضمامهم للمجموعة، حيث لعب الأعضاء دوراً مهماً في دمج حوكمة الاستدامة لإحداث تأثير فاعل محلياً ووطنياً وإقليمياً». وقالت: «لقد حققنا معاً العديد من الإنجازات على مدى السنوات الـ 15 الماضية، وأنا على ثقة من أن جهودنا الجماعية ستستمر في تشكيل مستقبل أكثر استدامة في أبوظبي وخارجها، وسنواصل مسيرتنا ونكثف جهودنا للتعامل مع تحديات الاستدامة الحالية والمستقبلية، بطريقة تتماشى مع التزام هيئة البيئة في أبوظبي بحماية التنوع البيولوجي وتحقيق الاستدامة البيئية في الإمارة». وأشاد فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي المكلف للشؤون المالية والاستدامة في شركة الدار العقارية بدور المجموعة قائلاً: «تفخر الدار العقارية بكونها من الأعضاء المؤسسين لمجموعة أبوظبي للاستدامة والتزامها المستمرٌ تجاه دعم قيمها وأهدافها. وقد تشرفنا من خلال عضويتنا في هذه المبادرة بالعمل والتعاون وتبادل أفضل الممارسات مع عدد من الجهات والمؤسسات الفاعلة التي تشاركنا الرؤية نفسها وتجمعنا معها الرغبة في التصدي لتحديات الاستدامة الأكثر إلحاحاً في منطقتنا. ونتطلع مستقبلاً لمواصلة الاستثمار في الحلول المستدامة، وتعزيز ممارسات الاستدامة في منطقتنا، والمساهمة في تحقيق رؤية وتطلعات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة ببناء مستقبل مستدام».

رؤية طموحة

قالت الدكتورة نشوة الرويني، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة بيراميديا: «كعضو، نعتز بمشاركتنا في مجموعة أبوظبي للاستدامة، ونقف اليوم لنحتفل بالإنجازات التي حققناها جميعاً على مدى الـ 15 عاماً الماضية، تحت قيادة هيئة البيئة - أبوظبي ورؤيتها الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة. ونحن نسترجع ذكريات رحلتنا يغمرنا شعور عميق بالفخر والإنجاز، وإذ نتطلع للمستقبل، نؤكد التزامنا بتعزيز بصمتنا البيئية الإيجابية، فمعاً، يمكننا أن نكون ليس فقط رواداً في مجال الاستدامة، بل مساهمين رئيسين في تحقيق أهداف أجندة الاستدامة في دولة الإمارات».