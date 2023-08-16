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بلدية مدينة أبوظبي تفتتح ممشيين في الشامخة والشوامخ

مشاركة مجتمعية في افتتاح الممشى (من المصدر)
17 أغسطس 2023 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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افتتحت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية الوثبة ممشيين، أحدهما في مدينة الشامخة، والثاني في مدينة الشوامخ، وذلك ضمن إطار حرص البلدية على توفير مرافق مجتمعية ورياضية ذات مواصفات ومعايير عالمية، وإتاحة بيئة صحية لسكان المنطقة وتشجيعهم على ممارسة الرياضة بشكل عام، ورياضة المشي والركض ورياضات اللياقة البدنية المتنوعة بشكل خاص. شارك في فعالية الافتتاح كل من: نادي بني ياس الرياضي، ومركز نور الأهلي الطبي.
وأكدت البلدية أن افتتاح هذا المشروع يندرج ضمن التزامها بتوفير المرافق الرياضية والمماشي التي تتيح للسكان إمكانية ممارسة الرياضة في بيئة صحية آمنة، ومجهزة بكافة مستلزمات السلامة والصحة العامة، والخدمات، وأن استمرارية تطوير المرافق الرياضية تعزز من صحة المجتمع، وتحول الرياضة إلى ممارسة يومية، وتقليد صحي يساهم في رفع اللياقة البدنية للسكان وتعزيز الروابط المجتمعية.
وتفصيلاً، أشارت البلدية أن ممشى الشامخة تبلغ مساحة الجري فيه 8713.62 متر مربع، في حين يصل طول مسار الجري إلى 4356.81 متر طولي.
وقد تم تزويد الممشى بمظلات بلغ عددها 13 مظلة، لتوفير مساحات وأفياء يستطيع مرتادو الممشى الاستراحة تحتها واتقاء حرارة الشمس في أوقات الذروة، وكذلك تركيب 16 مقعداً على طول الممشى.
كما عززت البلدية الإمكانات الرياضية للممشى بتزويده بالأجهزة الرياضية المختلفة والتي بلغ عددها 18 جهازاً، وتركيب لوحتين إرشاديتين، بالإضافة إلى سلال النفايات للحفاظ على نظافة الممشى وبيئته الصحية.
مشهد جمالي
بهدف رفع كفاءة السلامة العامة والمشهد الجمالي للممشى، فقد حرصت البلدية على تزويد الممشى بأعمدة إنارة، وكذلك إنارة المظلات، حيث بلغ مجموع أجهزة الإنارة على امتداد الممشى 42 جهازاً، وبلغت مساحة الأرضيات المطاطية في الممشى 465.08 متر مربع. وأضافت البلدية أن ممشى (الشوامخ) تبلغ مساحة الجري فيه 3789 متراً مربعاً، في حين يصل طول مسار الجري إلى 1894.5 متر طولي، وعدد المظلات 7، وعدد الأجهزة الرياضية 8، وعدد المقاعد 9، وعدد سلات النفايات 7، وعدد أعمدة الإنارة وإنارة المظلات 18 جهاز إنارة، وعدد اللوحات الإرشادية 2، وتبلغ مساحة الأرضيات المطاطية في ممشى الشوامخ 230.04 متر مربع.

بلدية أبوظبي
الشامخة
الشوامخ
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