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«الأرصاد»: أجـواء مـاطرة على الدولة حتى الأسبوع المقبل

«الأرصاد»: أجـواء مـاطرة على الدولة حتى الأسبوع المقبل
17 أغسطس 2023 01:07

إبراهيم سليم (أوظبي) 

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هطلت أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وقوية أحياناً وتصل سرعتها 45 كلم/س على بعض المناطق الشرقية، وتمتد على بعض المناطق الداخلية، والرياح  «مثيرة للغبار والرمال، والأمطار الرعدية، والسحب الركامية الماطرة. وتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحيانا ً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.  وتكون حالة البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان، والطقس يكون صحواً إلى غائم جزئي مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وتمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة. 
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الخميس صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر مع احتمال سقوط أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة، ويكون رطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الشمالية.
طقس الجمعة
يتوقع المركز أن يكون الطقس غداً الجمعة، صحواً إلى غائم جزئي، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الشمالية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 كلم/س تصل إلى40 كلم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عُمان.
 

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