10 ملايين مستخدم لمركبات الأجرة في عجمان

عجمان (الاتحاد)

أعلنت هيئة النقل في عجمان، عن 10 ملايين و125 ألفاً و258 مستخدماً لمركبات الأجرة بالإمارة خلال النصف الأول من العام الحالي، و5 ملايين و192 ألف رحلة، بنسبة زيادة 5% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بهيئة النقل في عجمان، إن مركبات الأجرة تعد من أهم وسائل النقل في منظومة النقل بالإمارة، وذلك لما توليه الهيئة من اهتمام بخدمة نقل المستخدمين من خلال توفير خدمة متميزة ذات جودة عالية.

وأضاف أن أسطول مركبات الأجرة مجهز بأحدث التقنيات، التي تساهم في توفير الراحة والأمان للمستخدمين، ومنها توفير كاميرات مراقبة مع نظام تحديد المواقع بشكل لحظي، لكافة أسطول مركبات الأجرة، وتوفير أجهزة الدفع الرقمي للرحلات.