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تعاون بين «إرادة للعلاج والتأهيل» في دبي و«طب جامعة كولورادو»

خلال الورشة (من المصدر)
17 أغسطس 2023 01:07

دبي  (الاتحاد)

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في إطار الخطة الاستراتيجية لمركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي والمعنية بتطوير البرامج العلاجية والتأهيلية، أعلن المركز عن تعاونه مع كلية الطب بجامعة كولورادو التي تعتبر واحدة من أفضل الجامعات على مستوى الولايات المتحدة، بما تضمه من مجموعة متميزة من أساتذة والأطباء والمختصين في عدد كبير من التخصصات الطبية بما فيها «علاج مرض الإدمان».
وتنفيذاً لتوصيات المجلس التنفيذي لإمارة دبي بإطلاق برنامج وقائي فعال، قام مركز «إرادة» بالتعاون مع كلية الطب في جامعة كولورادو بعقد ورشة علمية لمناقشة تطبيق أفضل الممارسات المتعلقة باستحداث مثل هذه البرامج المتخصصة في هذا المجال، وذلك بمشاركة عدد من الجهات المعنية شملت، هيئة الصحة بدبي، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومجلس مكافحة المخدرات، ومركز حماية الدولي، والمجلس الوطني الاتحادي، وهيئة تنمية المجتمع، حيث جاءت مخرجات الورشة بتشكيل لجنة عُليا مشتركة مع الجهات المعنية لتنفيذ برنامج الكشف المبكر والتدخل المبكر والعلاج كمرحلة أولى.
وفي هذه المناسبة أكد عبدالرزاق أميري، المدير التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، أن التعاون مع إحدى الجهات المرموقة عالمياً في مجال البرامج العلاجية والتأهيل، سيعزز من جودة الخدمات المقدمة في المركز، إضافة إلى المساهمة في وضع برنامج وقائي متكامل وفعّال للحد من آفة الإدمان من خلال شرح أفضل أساليب الوقاية والتدخل المبكر وعلاج اضطراب المخدرات للمراهقين والبالغين وسبل بناء المهارات السريرية لتمكين العاملين في القطاعات المعنية بالتعامل مع حالات الإدمان.
وأضاف أميري، أن هناك تعاوناً وثيقاً بين مركز إرادة للعلاج والتأهيل ومؤسسة دبي الصحية الاكاديمية في هذا المجال، حيث قام المركز بالتعاون مع كلية الطب بجامعة كولورادو بتدريب (30) من أطباء مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية من المختصين بالتدريب على أساليب الكشف والتدخل المبكر.

دبي
مركز إرادة للعلاج والتأهيل
كلية الطب
جامعة كولورادو
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