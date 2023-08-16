تعاون بين «تريندز» وسفارة الإمارات في كوريا الجنوبية و«الاتحاد»

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في اجتماع تنسيقي، مع سفارة الدولة في جمهورية كوريا برنامج الفعاليات العلمية والبحثية والمعرفية المشتركة، والذي سينظم بالتعاون والشراكة مع صحيفة «الاتحاد»، ويتضمن مجموعة واسعة من الحلقات النقاشية والجلسات الحوارية وورش العمل التي ستغطي مجالات متنوعة.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم عبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا، والدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، وحمد الكعبي رئيس تحرير صحيفة «الاتحاد»، وذلك في مقر المركز بأبوظبي، بحضور خبراء وباحثين من «تريندز».

وتطرق الاجتماع إلى آليات الشراكة البناءة بين مراكز الفكر والمؤسسات المختلفة، خاصة الإعلامية منها، ودورها في الارتقاء بالمجالات العلمية والمعرفية، كما بحث الاجتماع سبل التوسع في برنامج الفعاليات ليشمل مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية والجامعات في جمهورية كوريا الجنوبية، بغرض مد جسور التواصل وتعزيز التبادل الفكري والثقافي والمعرفي، والتعرف على رؤى وتطلعات الخبراء والباحثين والمفكرين من الجانبين.

وقال عبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى كوريا، إن جهود مركز تريندز العلمية والبحثية، تجاوزت حدود الإقليمية إلى العالمية، وأصبح في مقدمة مراكز الفكر الدولية الموثوقة، مضيفاً أن النتاج البحثي والمعرفي للمركز جدير بالاهتمام، لما يحمله من قيم ومعلومات معرفية دقيقة.

وثمن النعيمي استراتيجية «تريندز» الدولية الفريدة، المنفتحة على مراكز ومؤسسات الأبحاث العالمية، ودوره في نشر المعرفة الهادفة ونبذ خطاب العنف والتطرف والكراهية، وتعزيز ثقافة السلام والتعايش والتسامح. وأكد النعيمي أهمية مدّ جسور التعاون البحثي بين مراكز الفكر العالمية، خاصة أن بناء العلاقات الدولية يحتاج إلى ذلك التفاعل العلمي، مبيناً أن دور السفارة هو العمل على تحقيق مثل هذا الهدف، إلى جانب تعزيز التبادل الثقافي والمعرفي.

بدوره، ثمن الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، اهتمام عبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا، بالثقافة والمعرفة والبحث العلمي، الذي يتجلى في دعمه للمؤسسات البحثية ومراكز الفكر التي تقدم رؤى بناءة وحلولاً ومقترحات فعالة لمواجهة الأزمات والتغلب على التحديات العالمية.

وذكر أن «تريندز» يهدف من خلال برنامج الفعاليات العلمية والبحثية المشتركة، إلى نشر الثقافة والمعرفة والانفتاح على مختلف المؤسسات الأكاديمية والعلمية والثقافية ودور النشر ومنصات الفكر المعتدل.

الأهداف المشتركة

أكد حمد الكعبي، رئيس تحرير صحيفة «الاتحاد»، أن تعزيز التنسيق والتعاون بين مراكز الفكر ووسائل الإعلام والمؤسسات المعنية ضرورة ملحة لتحقيق الأهداف المشتركة، لا سيما في مجال تمكين الشباب وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية الشاملة، مشدداً على أهمية إتاحة مساحة أكبر في وسائل الإعلام المختلفة لإبراز المساهمات الفكرية والبحثية من قِبل الباحثين، واجتذاب الكوادر المتميزة والمتخصصة منهم للظهور والتعبير عن أفكارهم في مختلف المنابر الإعلامية. وأشار رئيس تحرير صحيفة «الاتحاد»، إلى أن برنامج الفعاليات العلمية والبحثية والمعرفية المشتركة، بين «تريندز» وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في جمهورية كوريا الجنوبية وصحيفة «الاتحاد»، سيكون له أثر كبير في تعزيز التبادل المعرفي والثقافي بين الشعوب، كما سيسهم في وضع مقترحات وحلول لجملة من القضايا الحيوية.