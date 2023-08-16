3 آلاف مستفيد من المنصة الرقمية لـ«الفجيرة للبيئة»

فهد بوهندي (الفجيرة)

أطلقت هيئة الفجيرة للبيئة منصتها الرقمية لخدمات الجمهور، ودعت جميع المستفيدين من خدمات «الهيئة» إلى التسجيل في المنصة الرقمية للاستفادة الكاملة من تسهيلات المنصة الرقمية.

وأكدت أصيلة المعلا مدير عام هيئة الفجيرة للبيئة، أنه من المتوقع أن يستفيد من المنصة الرقمية وخدماتها أكثر من 3 آلاف مستفيد، يستطيع من خلالها المتعامل أن ينجز خدمات «الهيئة» كافة، من خلال المنصة الرقمية، ومن أهم الخدمات المقدمة هي خدمات الآبار، وطلبات تقييم المشاريع البيئية، وخدمات الرخص والتصاريح البيئية كافة.

ويأتي التحول الرقمي في خدمات «الهيئة» ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وذلك وفق توجهات حكومة الفجيرة نحو التحول الرقمي، حيث يسهم تقديم الخدمات من خلال الوسائل الرقمية الحديثة بشكل كبير في توفير الجهد والوقت، إضافة إلى فوائد كثيرة متعددة، منها خفض نسبة الزوار على مراكز خدمة العملاء، والمرونة والسرعة في إنجاز المعاملات أمام الجمهور.

أفضل الخدمات

أشارت المعلا إلى حرص «الهيئة» واهتمامها بتقديم أفضل الخدمات وأحدثها للمتعاملين، وسعيها للاهتمام بالمشاريع المجتمعية ورفع وعي الأفراد وسلوكياتهم تجاه الحفاظ على الحياة البرية والبحرية والبيئة بجميع مواردها، وتسخير الإمكانات المتاحة كافة من الخدمات الرقمية، وغيرها لتمكين الأفراد من المساهمة الفاعلة في تعزيز التنمية البيئية المستدامة في الدولة.

ويضاف التحول الرقمي في خدمات «الهيئة» إلى إنجازاتها وضمن خططها ومشاريعها الاستراتيجية في مجال حماية الحياة الفطرية، والأنظمة المتبعة تجاه صون البيئة ومواردها الطبيعية، وتعزيز الوعي المجتمعي البيئي على مستوى الأفراد والمجتمعات.