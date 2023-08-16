تعاون بين «تريندز» و«السويسري للاستشارات»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، مذكرة تعاون مع المركز السويسري للاستشارات «SIAN»، بهدف الاستفادة من الخبراء والخبرات المتراكمة لدى الجانبين في المجالات البحثية والعلمية، والتدريب والتطوير، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، وترجمته إلى مؤتمرات وملتقيات وندوات دولية مشتركة.

وقّع المذكرة من جانب «تريندز» الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، ومن جانب المركز السويسري للاستشارات، أحمد سليمان المدير التنفيذي للمركز.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي: إن توطيد العلاقات مع المؤسسات والمراكز البحثية والعلمية والاستشارية الدولية، محور أساسي من استراتيجية «تريندز» البحثية، لما تمتلكه هذه المراكز من تاريخ طويل وعريق في خدمة مجال البحث العلمي الهادف، ويأتي في مقدمتها المركز السويسري للاستشارات.

بدوره، ثمن أحمد سليمان التعاون والشراكة المثمرة والبناءة مع «تريندز»، آملاً أن تحقق المرجو من بنودها وأهدافها السامية، مضيفاً أن المركز السويسري للاستشارات يركز في إطار عمله على التشريعات واللوائح الدولية، فضلاً عن إعداد البحوث وتقديم الاستشارات في مجالات الأمن السيبراني، والطاقة والاستدامة والصحة، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تقديم توصيات وحلول للقضايا الدولية.