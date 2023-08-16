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«برّد على قلبك» للموظفين والعمال بدبي

مشاركون وحضور عقب إطلاق المبادرة (من المصدر)
17 أغسطس 2023 01:07

دبي (الاتحاد)

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نظمت الإدارة العامة للدعم اللوجستي في شرطة دبي مبادرة «برّد على قلبك» من خلال توزيع المرطبات الباردة والمثلجات المنعشة والفواكه على الموظفين والمتعاملين في الإدارة العامة وذلك في بادرة تهدف إلى بث روح الفرح والبهجة بين الموظفين والمتعاملين وإسعادهم، وذلك بحضور اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بالوكالة، واللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالوكالة، والعميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ومديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة، وشركاء المبادرة وعدد من الضباط.
وقال اللواء علي غانم إن المبادرة تهدف إلى ترسيخ دور شرطة دبي تجاه المجتمع وتأتي تأكيداً على القيم الإنسانية التي تحرص عليها، وسعيها الدائم للتواصل مع كل شرائح المجتمع تعزيزاً لقيم التكافل والتراحم، وبناء جسور التواصل مع كل الفئات المجتمعية.
وأوضح اللواء علي غانم، أن فريق الفعاليات في الإدارة العامة قام بتنفيذ المبادرة بالتعاون مع الشركاء وهم جمعية الإمارات التعاونية، شركة ماي دبي، والمها للتموين، وشرطة أبوظبي الوطنية للفنادق وعدد من الشركات الخاصة.
تقدير
ثمن اللواء علي غانم دور الشركاء ومساهمتهم المباشرة في مبادرات الإدارة العامة للدعم اللوجستي، معرباً عن تقديره لجهودهم المخلصة التي كان لها الفضل في دفع عجلة التطور والتميز من خلال دعمهم المتواصل للجهود التي تقوم بها الإدارة العامة في تنفيذ أهدافها، وكما وأكد اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بتقديم خدمات راقية للمتعاملين، ما يعكس السمعة الحضارية المتميزة لشرطة دبي كمؤسسة خدمية ومجتمعية بالدرجة الأولى.

 

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