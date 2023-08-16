الخميس 17 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً

تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً
16 أغسطس 2023 19:30

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئي، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر مع احتمال سقوط أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة.
وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 10 - 25 تصل إلى40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 14:59 والمد الثاني عند الساعة 01:44  والجزر الأول عند الساعة 08:21 والجزر الثاني عند الساعة 19:39 ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 54:10 والمد الثاني عند الساعة 15:22 والجزر الأول عند الساعة 52 :16 والجزر الثاني عند الساعة 04:47.

أخبار ذات صلة
الجزيرة يخسر أمام مضر في «عربية اليد»
الرئيس المعين لـ COP28 يشارك في "المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة"
المصدر: وام
الطقس
الإمارات
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
الجزيرة يخسر أمام مضر في «عربية اليد»
الرياضي
الجزيرة يخسر أمام مضر في «عربية اليد»
اليوم 20:12
الرئيس المعين لـ COP28 يشارك في "المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة"
الإمارات
الرئيس المعين لـ COP28 يشارك في "المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة"
اليوم 20:11
الوصل يوقع اتفاقية صحية لرعاية اللاعبين
الرياضي
الوصل يوقع اتفاقية صحية لرعاية اللاعبين
اليوم 20:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©