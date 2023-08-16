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52 طلب ترشح في اليوم الثاني لتسجيل المرشحين لـ«انتخابات الوطني 2023»

52 طلب ترشح في اليوم الثاني لتسجيل المرشحين لـ«انتخابات الوطني 2023»
16 أغسطس 2023 19:04

تواصل اللجنة الوطنية للانتخابات، لليوم الثاني على التوالي، تلقي طلبات أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي ستستمر حتى يوم الجمعة الموافق 18 أغسطس الجاري. وتتلقى اللجنة طلبات الترشح من خلال الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوفر على الموقع الإلكتروني للجنة-www.uaenec.ae، وعلى تطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات ـ uaenec)، المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وكذلك عبر (9) مراكز تسجيل موزعة على أنحاء إمارات الدولة، وذلك لمن تعذر عليه التسجيل عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للجنة. وقد بلغ عدد طلبات الترشح خلال اليوم الثاني من مرحلة تسجيل المرشحين 52 طلباً في جميع إمارات الدولة، حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت الإمارات، فيما تستمر اللجنة في استقبال طلبات الترشح إلكترونياً على مدار الساعة. ووصل عدد طلبات الترشح خلال اليوم الثاني في إمارة أبوظبي إلى 16 مرشحاً، وفي إمارة دبي 11مرشحاً، وفي إمارة الشارقة 12 مرشحاً، وفي إمارة عجمان مرشحين اثنين، وفي إمارة أم القيوين مرشح واحد، وفي إمارة رأس الخيمة 6 مرشحين، وفي إمارة الفجيرة 4 مرشحين. ووفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، ستقوم اللجنة الوطنية للانتخابات بإعلان القائمة الأولية للمرشحين في تاريخ (25) أغسطس، على أن تليها مباشرة فترة تقديم طلبات الطعون على المرشحين، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام. وسوف ترد اللجنة الوطنية للانتخابات على كل الطعون خلال الفترة من تاريخ 29 إلى تاريخ 31 أغسطس، على أن يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية في 2 سبتمبر 2023م. وحسب الجدول الزمني، سوف تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين في تاريخ 11 سبتمبر، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين هو تاريخ 26 سبتمبر، وأن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي 27 و28 سبتمبر، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية. ويتوافر المزيد من المعلومات عن الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات uaenec.)، المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).

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