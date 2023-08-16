مطار دبي الدولي يستعد للترحيب بعودة المسافرين من الإجازات الصيفية

يستعد مطار دبي الدولي، المطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم، لحركة نشطة جديدة تزامناً مع عودة المسافرين المقيمين في دبي من إجازتهم الصيفية وموسم العودة للمدارس حيث من المتوقع أن يستقبل 3.3 مليون مسافر خلال الـ 13 يوماً المقبلة.

ووفقاً لمطارات دبي، يتوقع أن يصل متوسط حركة المرور اليومية إلى 258 ألف مسافر، وأن يكون يومي 26 و27 أغسطس الجاري الأكثر ازدحاما مع وصول حركة المسافرين إلى ذروتها خلال هذين اليومين لتتجاوز نصف مليون مسافر.

وتعمل مطارات دبي، بشكل وثيق مع شركات الطيران وسلطات المراقبة والشركاء التجاريين ومزودي الخدمات، لضمان توفير تجربة سفر سلسة ومريحة للضيوف.