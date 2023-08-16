ثاني الزيودي يحضر مراسم تنصيب رئيس باراغواي الجديد

حضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، اليوم، مراسم أداء اليمين الدستورية وتنصيب فخامة سانتياغو بينيا الرئيس الجديد لجمهورية باراغواي في العاصمة أسونسيون. ونقل الزيودي تهاني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، إلى رئيس باراغواي الجديد، وتمنيات قيادة دولة الإمارات وشعبها لفخامته بدوام التوفيق والنجاح، وتحقيق كل ما يتطلع إليه شعب باراغواي الصديق من التقدم والرخاء والازدهار. من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية باراغواي الجديد معالي الزيودي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة. وأعرب فخامته عن خالص شكره وتقديره لمشاركة دولة الإمارات في مراسم التنصيب الرئاسية وأداء اليمين الدستورية، مثمناً الحرص المتبادل على توطيد علاقات الصداقة بين البلدين، وتمنى لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار. يأتي حضور معالي الزيودي مراسم التنصيب الرئاسية وأداء اليمين الدستورية ترجمةً لعمق العلاقات بين الإمارات وباراغواي، والحرص المشترك على الارتقاء بها إلى مستويات جديدة تعود بالنفع المشترك على الجانبين، حيث شهدت التجارة البينية غير النفطية نمواً قياسياً في عام 2022 لتسجل 57.3 مليون دولار أمريكي، بنمو قدره 53.3 في المائة مقارنة بعام 2021 وبزيادة 122 في المائة مقارنة بعام 2020. وخلال زيارات رسمية متعددة في الأشهر الماضية، عمل الجانبان على زيادة تسريع تدفق التجارة البينة خلال المرحلة المقبلة. وأشاد معالي الدكتور ثاني الزيودي، خلال اجتماع رسمي مع فخامة سانتياغو بينيا رئيس جمهورية باراغواي الجديد، ومعالي روبين راميريز ليزكانو وزير الخارجية، بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على الطاقة المتجددة والتعدين والخدمات المصرفية والأمن الغذائي. وجرى اللقاء بحضور سعيد عبدالله القمزي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الأرجنتين السفير غير المقيم لدى جمهورية باراغواي. كما التقى الزيودي، خلال الزيارة، معالي خافيير خيمينيز وزير التجارة الجديد في باراغواي، وبحثا سبل تحفيز التجارة البينية غير النفطية. وأجرى معاليه محادثات أيضاً مع سيرجيو دياز غرانادوس الرئيس التنفيذي لبنك التنمية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار في البنية التحتية وتبادل المعارف والخبرات وبناء القدرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.