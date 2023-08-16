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سفير بنجلاديش يشيد بدور الإمارات المحوري في الإفراج عن الموظف الدولي البنغالي الذي كان مختطفاً في اليمن

سفير بنجلاديش يشيد بدور الإمارات المحوري في الإفراج عن الموظف الدولي البنغالي الذي كان مختطفاً في اليمن
16 أغسطس 2023 17:14

أشاد محمد أبو جعفر سفير جمهورية بنجلاديش الشعبية لدى الدولة بالدور المحوري الذي قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة للإفراج عن الموظف البنغالي التابع للأمم المتحدة في اليمن والذي كان مختطفاً هناك.. وقال إنه كان فاقداً للأمل كلياً غير أن مساعدة الإمارات أعادته إلى حياته الطبيعية مرة أخرى. وقال أبو جعفر، إن آكام سوفيول أنام وهو أحد العاملين في قسم الأمن في الأمم المتحدة في عدن والذي تعرض للاختطاف في اليمن في شهر فبراير 2022 مع عدد من زملائه - كان مريضاً وبحاجة لعلاج، لكن كان من الصعب عليه الحصول على دعم طبي.. وخلال محنته ظن أنه لن يرى عائلته مجدداً .. لذا، فإننا نشعر بالامتنان بعد الإفراج عنه وانضمامه إلى عائلته وذلك بفضل مساعدة الإمارات". ونوه في هذا الصدد إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أمس من معالي الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش وأعربت خلاله عن بالغ شكرها وتقديرها للدور المهم الذي قامت به دولة الإمارات في الإفراج عن موظفي منظمة الأمم المتحدة المختطفين في اليمن لأكثر من عام وأحدهم من رعايا بنجلاديش وإشادتها بجهود الدولة الحثيثة ومبادراتها الخيرة الساعية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام لشعوب العالم أجمع. وأكد سفير جمهورية بنجلاديش على المكانة الدولية المتميزة التي تتبوأها الإمارات العربية المتحدة ونوه بجهودها في إحلال السلام في عدد كبير من المناطق حول العالم.. وشدد على عرى الصداقة التي تجمع بلاده مع الإمارات. وأشار إلى أن المواطن البنغالي الذي تم الإفراج عنهم الأسبوع الماضي يتمتع بصحة جيدة ووصل إلى منزله يوم 9 أغسطس الجاري والتقى رئيسة وزراء بنجلاديش بصحبة عائلته وتحدث عن تجربة اختطافه . وتطرق إلى فصول المعاناة والألم النفسي والصدمة التي تعرض لها المواطن البنغالي المختطف طوال 18 شهراً.. وحث المجتمع الدولي على تعزيز التعاون لمواجهة مثل تلك الحوادث وضمان عدم تكرارها.

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