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نهيان بن مبارك يستقبل مشاري العفاسي ويهنئه على تسلمه بطاقة عضوية الأمم المتحدة

نهيان بن مبارك يستقبل مشاري العفاسي ويهنئه على تسلمه بطاقة عضوية الأمم المتحدة
16 أغسطس 2023 13:41

 استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أمس في أبوظبي، الداعية الإسلامي الشيخ مشاري العفاسي، وهنأه على تسلمه مؤخرا بطاقة عضوية الأمم المتحدة بعد انضمامه لاتحاد المبدعين العرب كمستشار وعضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لها.

ويأتي انضمام العفاسي إلى الأمم المتحدة، كتقدير دولي وأممي لمسيرته الرائدة عالميا، وباعتباره من أبرز الشخصيات العامة المؤثرة، حيث تتيح هذه العضوية لفضيلته الدخول إلى مقرات الأمم المتحدة وحضور الاجتماعات والمشاركة فيها وتقديم آرائه وتوصياته وفق إجراءات ومعايير محددة يتعين على المنظمات غير الحكومية الامتثال لها.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك إن الشيخ العفاسي من الشخصيات الإسلامية والعربية البارزة في مجال الدعوة، وإسهاماته المجتمعية والإنسانية جعلته من الأسماء الأكثر تأثيرا في عالمنا العربي، مؤكدا أنه قدوة للأجيال القادمة بما يبذله من جهود للوصول للتميز والعطاء في خدمة الوسطية والاعتدال.

وأكد أن هذا التقدير الأممي صادف أهله، فالعفاسي برصيده الثقافي ودوره المؤثر في نشر رسالة الإسلام والتسامح والتعايش والأخوة الإنسانية والسلام، شخصية تستحق التقدير، و"نفخر به وبإنتاجه الدعوي والإبداعي".

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وعبر معالي الشيخ نهيان بن مبارك عن ترحيبه بالعفاسي، مشيدا بجهوده العلمية والدعوية، مؤكدا أن هذا التقدير الأممي يمثل دافعا لبذل المزيد من الجهود في كافة مجالات الخير والمعرفة والسلام التي تصب في صالح الإنسان.

من جانبه عبر الشيخ مشاري العفاسي عن سعادته بلقاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك، صاحب الجهود الدؤوبة والمستمرة في نشر ثقافة التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، قائلا : "إن تهنئة معاليه بمثابة تقدير خاص أعتز به، من شخصية إنسانية وعربية وخليجية رائدة".

وأعرب العفاسي عن الاعتزاز باختياره للعمل في الجهات التطوعية والمنظمات غير الحكومية بالأمم المتحدة كـ "إنسان عربي محب للعمل الإنساني".

 

المصدر: وام
نهيان بن مبارك
الامم المتحدة
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