الخميس 17 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

قرقاش: مواقف الإمارات مع الأشقاء والأصدقاء راسخة ومستمرة

أنور قرقاش
16 أغسطس 2023 11:50

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إن مواقف الإمارات تتسم دائماً بالشجاعة والأصالة والتقييم الاستراتيجي الذي يرى أن أمن واستقرار وازدهار المنطقة كل لا يتجزأ.

وأكد معاليه أن مواقفنا مع الأشقاء والأصدقاء تبقى راسخة ومستمرة. 

أخبار ذات صلة
الجزيرة يخسر أمام مضر في «عربية اليد»
الرئيس المعين لـ COP28 يشارك في "المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة"

وقال معاليه في منشور عبر منصة «إكس»:«اتسمت مواقف الإمارات دائما بالشجاعة والأصالة والتقييم الاستراتيجي الذي يرى أن أمن واستقرار وازدهار المنطقة كل لا يتجزأ، تبقى هذه رؤيتنا حتى وإن تغيرت الظروف والأدوات، وتبقى مواقفنا مع الأشقاء والأصدقاء راسخة ومستمرة". 
الإمارات لا تتغير وتسمو فوق منطق القيل والقال.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المنطقة العربية والإمارات
الإمارات
أنور قرقاش
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
الجزيرة يخسر أمام مضر في «عربية اليد»
الرياضي
الجزيرة يخسر أمام مضر في «عربية اليد»
اليوم 20:12
الرئيس المعين لـ COP28 يشارك في "المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة"
الإمارات
الرئيس المعين لـ COP28 يشارك في "المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة"
اليوم 20:11
الوصل يوقع اتفاقية صحية لرعاية اللاعبين
الرياضي
الوصل يوقع اتفاقية صحية لرعاية اللاعبين
اليوم 20:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©