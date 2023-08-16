قرقاش: مواقف الإمارات مع الأشقاء والأصدقاء راسخة ومستمرة

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إن مواقف الإمارات تتسم دائماً بالشجاعة والأصالة والتقييم الاستراتيجي الذي يرى أن أمن واستقرار وازدهار المنطقة كل لا يتجزأ.

وأكد معاليه أن مواقفنا مع الأشقاء والأصدقاء تبقى راسخة ومستمرة.

وقال معاليه في منشور عبر منصة «إكس»:«اتسمت مواقف الإمارات دائما بالشجاعة والأصالة والتقييم الاستراتيجي الذي يرى أن أمن واستقرار وازدهار المنطقة كل لا يتجزأ، تبقى هذه رؤيتنا حتى وإن تغيرت الظروف والأدوات، وتبقى مواقفنا مع الأشقاء والأصدقاء راسخة ومستمرة".

الإمارات لا تتغير وتسمو فوق منطق القيل والقال.