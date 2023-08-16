افتتاح ممشيين في الشامخة والشوامخ

افتتحت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية الوثبة، ممشيين أحدهما في مدينة الشامخة، والثاني في مدينة الشوامخ، وذلك في إطار حرصها على توفير مرافق مجتمعية ورياضية ذات مواصفات ومعايير عالمية، وإتاحة بيئة صحية لسكان المنطقة وتشجيعهم على ممارسة الرياضة بشكل عام، ورياضة المشي والركض ورياضات اللياقة البدنية المتنوعة بشكل خاص.

وشارك في فعالية الافتتاح كل من نادي بني ياس الرياضي، ومركز نور الأهلي الطبي.

وأكدت البلدية أن افتتاح هذا المشروع يندرج ضمن التزامها بتوفير المرافق الرياضية والمماشي التي تتيح للسكان إمكانية ممارسة الرياضة في بيئة صحية آمنة، ومجهزة بكافة مستلزمات السلامة والصحة العامة، والخدمات، وأن استمرار تطوير المرافق الرياضية يعزز من صحة المجتمع، ويحول الرياضة إلى ممارسة يومية، وتقليد صحي يساهم في رفع اللياقة البدنية للسكان وتعزيز الروابط المجتمعية.

وقالت البلدية إن مساحة الجري في ممشى الشامخة تبلغ 8713.62 متراً مربعاً، في حين يصل طول مسار الجري إلى 4356.81 متراً طولياً، مشيرة إلى تزويده بـ13 مظلة، لتوفير مساحات وأفياء يستطيع مرتادوه أخذ قسط من الراحة تحتها واتقاء حرارة الشمس في أوقات الذروة، فضلا عن تركيب 16 مقعداً على طول الممشى.

وعززت البلدية الإمكانات الرياضية للممشى بتزويده بالأجهزة الرياضية المختلفة التي بلغ عددها 18 جهازاً، إلى جانب لوحتين إرشاديتين.

وحرصت البلدية على تزويد الممشى بأعمدة إنارة، وكذلك إنارة المظلات بهدف رفع كفاءة السلامة العامة والمشهد الجمالي فيه، حيث بلغ مجموع أجهزة الإنارة على امتداده 42 جهازاً، فيما بلغت مساحة الأرضيات المطاطية 465.08 متراً مربعاً.

وأوضحت البلدية أن مساحة الجري في ممشى الشوامخ تبلغ 3789 متراً مربعاً، في حين يصل طول مسار الجري إلى 1894.5 متراً طولياً، وعدد المظلات 7، وعدد الأجهزة الرياضية 8، وعدد المقاعد 9، وعدد أجهزة الإنارة 18 جهازا، وعدد اللوحات الإرشادية 2، فيما تبلغ مساحة الأرضيات المطاطية 230.04 متراً مربعاً.