الخميس 17 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة أبوظبي تفتتح "قاعة السعادة" لنزلاء المؤسسة العقابية

شرطة أبوظبي تفتتح "قاعة السعادة" لنزلاء المؤسسة العقابية
16 أغسطس 2023 10:34

افتتح قطاع أمن المجتمع في القيادة العامة لشرطة أبوظبي "قاعة السعادة" بقسم الإصلاح والتأهيل في إدارة المؤسسة العقابية والاصلاحية بمدينة العين، وذلك لإتاحة الفرصة للنزلاء لممارسة هواياتهم وإبداعاتهم وتحويل طاقاتهم السلبية إلى إيجابية تضمن لهم التغيير للأفضل في بناء المستقبل وخدمة أنفسهم ومجتمعاتهم.

ودشن قاعة السعادة، العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع بحضور العميد ركن أحمد علي الشحي نائب مدير قطاع أمن المجتمع، والعميد فيصل الحمادي مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية والمقدم حمد المحرزي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية - العين وعدد من الضباط.

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تناشد السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية
شرطة أبوظبي تعلن تخفيض السرعات إلى 120 كم على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي

وأكد العميد أحمد مسعود المزروعي أن شرطة أبوظبي تسعى دائماً إلى تحقيق مفهوم السعادة والإيجابية في بيئة النزلاء والنزيلات، وبث روح التفاؤل والأمل في نفوسهم وتنفيذ المبادرات التي توفر متطلباتهم بما يعزز ترسيخ مفهوم الإصلاح والتأهيل وتطوير قدراتهم ومهاراتهم الحياتية وغرس القيم والسلوكيات الإيجابية لديهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

وتضم قاعة السعادة وسائل ترفيهية وتعليمية، وتمكن النزلاء من ممارسة الرياضات والألعاب الالكترونية وألعاب الشطرنج وتنمية مهارة قراءة الكتب والقصص المفيدة، وعقد الدورات التدريبية والإصلاحية، وورش العمل الفنية الإبداعية كالرسم والحرف اليدوية، وغيرها من الوسائل التثقيفية التي لاقت استحسان النزلاء، معربين عن شكرهم وتقديرهم لاهتمام شرطة أبوظبي بتوفير أنشطة لإسعادهم وتوظيف طاقاتهم وإعادة دمجهم بالمجتمع.

 

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
النزلاء
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
الجزيرة يخسر أمام مضر في «عربية اليد»
الرياضي
الجزيرة يخسر أمام مضر في «عربية اليد»
اليوم 20:12
الرئيس المعين لـ COP28 يشارك في "المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة"
الإمارات
الرئيس المعين لـ COP28 يشارك في "المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة"
اليوم 20:11
الوصل يوقع اتفاقية صحية لرعاية اللاعبين
الرياضي
الوصل يوقع اتفاقية صحية لرعاية اللاعبين
اليوم 20:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©