شرطة أبوظبي تفتتح "قاعة السعادة" لنزلاء المؤسسة العقابية

افتتح قطاع أمن المجتمع في القيادة العامة لشرطة أبوظبي "قاعة السعادة" بقسم الإصلاح والتأهيل في إدارة المؤسسة العقابية والاصلاحية بمدينة العين، وذلك لإتاحة الفرصة للنزلاء لممارسة هواياتهم وإبداعاتهم وتحويل طاقاتهم السلبية إلى إيجابية تضمن لهم التغيير للأفضل في بناء المستقبل وخدمة أنفسهم ومجتمعاتهم.

ودشن قاعة السعادة، العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع بحضور العميد ركن أحمد علي الشحي نائب مدير قطاع أمن المجتمع، والعميد فيصل الحمادي مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية والمقدم حمد المحرزي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية - العين وعدد من الضباط.

وأكد العميد أحمد مسعود المزروعي أن شرطة أبوظبي تسعى دائماً إلى تحقيق مفهوم السعادة والإيجابية في بيئة النزلاء والنزيلات، وبث روح التفاؤل والأمل في نفوسهم وتنفيذ المبادرات التي توفر متطلباتهم بما يعزز ترسيخ مفهوم الإصلاح والتأهيل وتطوير قدراتهم ومهاراتهم الحياتية وغرس القيم والسلوكيات الإيجابية لديهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

وتضم قاعة السعادة وسائل ترفيهية وتعليمية، وتمكن النزلاء من ممارسة الرياضات والألعاب الالكترونية وألعاب الشطرنج وتنمية مهارة قراءة الكتب والقصص المفيدة، وعقد الدورات التدريبية والإصلاحية، وورش العمل الفنية الإبداعية كالرسم والحرف اليدوية، وغيرها من الوسائل التثقيفية التي لاقت استحسان النزلاء، معربين عن شكرهم وتقديرهم لاهتمام شرطة أبوظبي بتوفير أنشطة لإسعادهم وتوظيف طاقاتهم وإعادة دمجهم بالمجتمع.