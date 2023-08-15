«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتنظيم المنشآت والأنشطة الإسلامية

الشارقة (وام)

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

ناقش الاجتماع في جلسته الموضوعات الحكومية العامة المتضمنة تطوير وتحديث التشريعات القانونية في الإمارة، ومتابعة سير العمل الحكومي في مختلف الدوائر والهيئات، والاطلاع على خطط تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين والمقيمين على أرض الشارقة.

وأصدر المجلس القرار رقم 23 لسنة 2023 بشأن تنظيم المنشآت والأنشطة الإسلامية في إمارة الشارقة، وتطبق أحكام القرار على جميع الأنشطة الإسلامية والمساجد والمصليات العامة والخاصة والمقابر والعاملين فيها في الإمارة. تضمن القرار المواد القانونية المتعلقة بتنظيم المساجد والأنشطة الإسلامية وتشمل الأفعال المقيدة والمحظورة في المساجد، وإجراءات الحصول على تصاريح الأنشطة الإسلامية، وتصاريح طباعة المصاحف والمنشورات الإسلامية. واشتمل القرار على المواد القانونية المتعلقة بتنظيم بناء وتعديل وصيانة المساجد من حيث تخصيص الأراضي، والبناء والصيانة والتعديل، والوقف، كما نظم القرار المجالات المتعلقة بالعاملين في المساجد، وتنظيم المصليات العامة والخاصة، والأحكام الانتقالية المتضمنة الجزاءات والتدابير الإدارية والضبطية القضائية وغيرها.

وناقش المجلس عدداً من خطط تطوير الأنظمة الرقمية للجهات الحكومية في الإمارة بما يواكب التقدم التقني، والنمو المتسارع في كافة القطاعات، وتسريع الخدمات وتوفيرها بأفضل الوسائل.