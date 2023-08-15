جلسات تدريب لأمهات الأيتام في الشارقة

الشارقة (وام)

نفذت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي جلسات تدريب فردية للأمهات، وورشة تطبيقية شاركت فيها 36 أرملة من منتسبات المؤسسة، وذلك ضمن برنامج «رواء» الذي يستهدف تقديم الدعم النفسي والاحتواء الصحيح لمربيات الأيتام. وقدّمت الجلسات والورشة، الدكتورة خلود الطنيجي، محاضر ومستشار طاقة إيجابية وتطوير مؤسسي.

كما نفذت المؤسسة ورشة عمل مصاحبة بعنوان «مشغولات يدوية»، بهدف توجيه طاقات الأمهات نحو ممارسة عمل مفيد، وتحقيق التأقلم الأفضل لهن مع حياتهن، ما يدفعهن لتنظيم أفكارهن، ويساعدهن على تحديد الأهداف وتجديد طاقاتهن بكل إيجابية.

وقالت مريم مال الله، رئيسة قسم الخدمة النفسية في المؤسسة، إن المؤسسة تتابع تنفيذ الورش والجلسات النفسية في برنامج «رواء» بهدف تمكين الأمهات من إدارة الذات وقيادة الآخرين، وإرشادهن للخطوات الصحيحة والمدروسة لإدارة الضغوط، ومساعدتهن على حل المشاكل اليومية بطريقة عملية.

من جانبها، قالت الدكتورة خلود الطنيجي: «عقدنا ورش عمل للأمهات، وتم خلالها اكتشاف مهاراتهن وتنظيم جلسات إرشاد وتوجيه لكل منهن على حدة للتعرف عن قرب على ظروفهن المعيشية والأسرية وكيفية تطويعها لتوفير مصادر دخل واستخدام الأدوات المتاحة لديهن للبدء بالخطوة الأولى، إلى جانب عقد ورشة عمل مشغولات يدوية لقياس مدى تمكنهن من بعض الأعمال الحرفية التي يمكن أن تكون بداية مصدر دخل لهن».