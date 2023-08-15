950 ألف درهم من «مطارات دبي» لـ«دبي العطاء»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مطارات دبي عن جمع تبرعات بقيمة وصلت إلى نحو 950 ألف درهم إماراتي، دعماً لبرنامج «جواز السفر من أجل الدخل» الذي أطلق بالشراكة مع دبي العطاء ومايكروسوفت وأكسنتشر واليونيسف خلال قمة ريوايرد التي أقيمت ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي.

تهدف المنصة الرقمية التي تديرها مبادرة «جيل طليق»، وهي شراكة عالمية متعددة القطاعات، إلى تمكين الشباب من أن يصبحوا أعضاء منتجين ومشاركين في المجتمع، إلى جانب تمكينهم من خلال التدريب المجاني على المهارات العالمية والمناسبة للوظيفة، كما يتناول محتوى المنصة مجموعة متنوعة من المجالات.

تُقدم جميع الشهادات المتاحة الدعم للشباب لتأمين فرص العمل المستقبلية واستكشاف الفرص في مجال ريادة الأعمال. ويمثل البرنامج طوق نجاة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 من عشر دول، بما في ذلك البرازيل وبنغلاديش والهند وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان وغانا وهندوراس وماليزيا وفيتنام.

ومن خلال شراكة طويلة الأمد بين مطارات دبي ودبي العطاء منذ عام 2010، تقوم المؤسسة الإنسانية التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها بجمع التبرعات حصرياً من خلال صناديق التبرعات في المناطق العامة في مطار دبي الدولي (DXB) ودبي وورلد سنترال (DWC)، وذلك بهدف المساهمة في توسيع نطاق وصولها وتأثيرها العالميين.