الأربعاء 16 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الشؤون الإسلامية» تبحث تعزيز التعاون مع السعودية

«الشؤون الإسلامية» تبحث تعزيز التعاون مع السعودية
16 أغسطس 2023 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الشؤون الإسلامية» تشارك في «تواصل وتكامل» بالسعودية
الجزيرة يواجه الكويت في افتتاح «عربية اليد»

بحث الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مع معالي الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية الشقيقة، تعزيز التعاون في الشأن الديني وترسيخ قيم الإسلام السامية.
وقد نقل الدكتور الكعبي لمعالي الوزير، خلال لقائه في مكة المكرمة، تحيات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثمناً الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، ملكاً وولياً للعهد وحكومة، في إظهار الوجه المشرق لديننا الإسلامي الحنيف، مؤكداً على عمق العلاقة ووحدة المصير والروابط التاريخية المتجذرة والمتأصلة التي تربط بين الشعبين الشقيقين.
وبحث الجانبان -خلال اللقاء- أوجه التعاون والتنسيق المستمر بين الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة، وتعزيز التواصل بينهما خدمة للأهداف المشتركة، وإرساء دعائم التعاون وتطابق الرؤى وتبادل الخبرات، بما يساهم في تطوير منظومة العمل في المؤسستين بأسس علمية رصينة ونماذج راقية تترجم تطلعات القيادة الرشيدة في البلدين، والتي تؤكد على ضرورة عكس الوجه الحضاري لديننا الإسلامي بنشر القيم الإنسانية النبيلة، وترسيخ عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة في قبول الآخر واحترام ثقافته.

الشؤون الإسلامية
السعودية
محمد مطر سالم الكعبي
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
«جوهرة مونبلييه» يريد «البلوز»
الرياضي
«جوهرة مونبلييه» يريد «البلوز»
اليوم 12:00
نهيان بن مبارك
الإمارات
نهيان بن مبارك يعزي في وفاة شبيب الظاهري
اليوم 11:58
أنور قرقاش
الإمارات
قرقاش: مواقف الإمارات مع الأشقاء والأصدقاء راسخة ومستمرة
اليوم 11:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©