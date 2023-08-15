«الشؤون الإسلامية» تبحث تعزيز التعاون مع السعودية

أبوظبي (الاتحاد)

بحث الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مع معالي الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية الشقيقة، تعزيز التعاون في الشأن الديني وترسيخ قيم الإسلام السامية.

وقد نقل الدكتور الكعبي لمعالي الوزير، خلال لقائه في مكة المكرمة، تحيات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثمناً الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، ملكاً وولياً للعهد وحكومة، في إظهار الوجه المشرق لديننا الإسلامي الحنيف، مؤكداً على عمق العلاقة ووحدة المصير والروابط التاريخية المتجذرة والمتأصلة التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

وبحث الجانبان -خلال اللقاء- أوجه التعاون والتنسيق المستمر بين الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة، وتعزيز التواصل بينهما خدمة للأهداف المشتركة، وإرساء دعائم التعاون وتطابق الرؤى وتبادل الخبرات، بما يساهم في تطوير منظومة العمل في المؤسستين بأسس علمية رصينة ونماذج راقية تترجم تطلعات القيادة الرشيدة في البلدين، والتي تؤكد على ضرورة عكس الوجه الحضاري لديننا الإسلامي بنشر القيم الإنسانية النبيلة، وترسيخ عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة في قبول الآخر واحترام ثقافته.