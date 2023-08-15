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«التبادل الحكومي» يزور «معهد الشيخ زايد للابتكار في جراحة الأطفال»

عبدالله لوتاه خلال الزيارة (من المصدر)
16 أغسطس 2023 01:00

دبي (الاتحاد)

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زار فريق من مكتب التبادل المعرفي الحكومي «معهد الشيخ زايد للابتكار في جراحة الأطفال» في واشنطن، حيث اطلع على الإنجازات النوعية التي يواصلها المعهد منذ 14 عاماً في تطوير الجراحات النوعية والمبتكرة في تخصصات طب الأطفال.
وجال الفريق على أقسام ومرافق معهد الشيخ زايد بالمركز الوطني لطب الأطفال في العاصمة الأميركية، والتقى عدداً من الكوادر الإدارية والبحثية والطبية في المعهد. كما التقى الفريق مجموعة من الأطفال من سن 5 أعوام إلى 17 عاماً من الذين يتلقون العلاج بالمركز. وكان في استقبال الفريق رئيس المركز الوطني لطب الأطفال ورئيسه التنفيذي ميشيل رايلي براون، وميشيل ماجواير، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية بالمركز، وأنتوني ساندلر، نائب أول لرئيس مؤسسة «تشيلدرين ناشونال هوسبيتال، والدكتور كيفن كليري، المدير التقني لمبادرة الهندسة الحيوية بالمعهد، وأماندا رانالي، مدير التوسع الدولي، وسورايا أنجيولي، المدير التنفيذي للخدمات العالمية فيه، وديان أستون مارشال، رئيس مؤسسة «تشيلدرين ناشونال هوسبيتال».
ونوّه عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، بالمستوى المتقدم للبحث العلمي والتطور التقني الذي أدخله المعهد على طب الأطفال خلال سنوات من العمل الدؤوب والتعاون العلمي والبحثي والمعرفي. 

معهد الشيخ زايد
واشنطن
الجراحة
الأطفال
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