حملة للحد من الرمي العشوائي بمدن الظفرة

منطقة الظفرة (الاتحاد)

نظمت فرق التواجد البلدي ببلدية منطقة الظفرة حملة توعية للحد من الرمي العشوائي، وذلك على مستوى مدن المنطقة للمحافظة على المظهر العام، وتوفير بيئة نظيفة ومستدامة والتقليل من رصد المخالفات والإنذارات.

وتضمنت الحملة زيارات ميدانية لمناطق العزب والمزارع والمناطق الصناعية والأحياء السكنية والمحلات التجارية، وتم التأكيد على أهمية رمي المخلفات في الأماكن المخصصة لها، والتوعية على استدامة سلامة البيئة.

وتهدف الحملة إلى تحفيز الرقابة الفعّالة على المظهر العام والصحة العامة والمواقف ووسائل النقل ومعالجة المخلفات بطرق مستدامة، ورفع مستوى الوعي، لتوفير بيئة مجتمعية متكاملة ومستدامة تضمن استقرار وترابط مجتمع إمارة أبوظبي، وتبني نمط حياة صحياً يتماشى مع الثقافة والتقاليد المحلية.