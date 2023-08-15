«قادة» لتطوير كوادر «كهرباء الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

نظمت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة برنامجاً تدريبياً بعنوان «قادة» بهدف تنمية وتطوير مهارات الكوادر القيادية للمساهمة في تطوير وتعزيز مسيرة التطور بالهيئة في مختلف مجالات العمل.

شارك في البرنامج التدريبي الذي نظمته الهيئة في بيت الحكمة واستمر على مدار يومين عدد 15 من مديري الإدارات والنواب، وتم خلاله استعراض عدد من المحاور تضمنت إعداد استراتيجيات مرنة للتعامل مع التحديات والفرص وتحليل المؤشرات وتشكيل فرق العمل وتحفيزها، وتكامل الأدوار وتقييم الأداء، وتشجيع الموظفين على الابتكار والتميز مع الاستفادة من الخبرات، وتعزيز المهارات المستمرة لفرق العمل من خلال البرامج التدريبية المتخصصة وعدد من المحاور الأخرى.

وتستمر متابعة البرنامج التدريبي لمدة 6 أشهر من خلال برامج الاتصال حتى يحقق البرنامج أهدافه في تطوير الكوادر القيادية بالهيئة.