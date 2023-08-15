محطة أرضية للفلك والفضاء بالشارقة

الشارقة (وام)

تمكن مختبر الأقمار الصناعية المكعبة بأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، التابعة لجامعة الشارقة، من إنشاء محطة أرضية جديدة تتكون من طبق دش هوائي بقطر 4.5 متر، تعمل بنطاق ترددي عالٍ «S»، ما يتيح لمهندسي المختبر فرصة تحميل ونقل البيانات بسرعة عالية، ويزيد في الوقت ذاته دقة البيانات القادمة من الأقمار الصناعية.

وتهدف المحطة إلى تحميل ومتابعة بيانات «الشارقة-سات-1» أول قمر صناعي تطلقه الأكاديمية، ويتكون القمر من كاشف الأشعة السينية المطور الذي يساعد على دراسة إشعاعات الشمس وبعض أجرام درب التبانة، وتأثير الأشعة السينية في الطقس الفضائي لكوكب الأرض، بالإضافة إلى كاميرتين بصريتين لغرض التصوير.