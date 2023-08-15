حملة للوقاية من الحرائق في مصانع ومنشآت الشارقة

الشارقة (وام)

أطلقت هيئتا تطوير معايير العمل والشارقة للدفاع المدني، أمس حملة توعية تستهدف العمال خلال فترة الصيف، بهدف الحد من حوادث الحرائق في المصانع والمنشآت التي تم تشييدها حديثًا ومساكن العمال.

تتضمن هذه المبادرة التي جاءت بعنوان «سلامتكم تهمنا» تشكيل فريق عمل مشترك يضم أعضاء من الهيئتين، وسيقوم هذا الفريق بزيارات ميدانية منتظمة إلى المنشآت والمصانع والشركات، حيث سيتم تنفيذ هذه الزيارات يومين في الأسبوع، كل ثلاثاء وأربعاء. وتهدف هذه الزيارات إلى التواصل مباشرة مع العمال، وخصوصاً العاملين في المصانع، وتوعيتهم بمخاطر الحرائق وأهمية تنفيذ وسائل الوقاية منها.

وتشمل الحملة، التي تم تنسيقها بالتعاون مع المنشآت والشركات، توزيع كتيبات توعوية بلغات متعددة على العمال. كما تشمل الحملة إرسال رسائل نصية قصيرة لتعزيز وعي العمال بأهمية الوقاية من حوادث الحرائق. وتستمر هذه الحملة طوال فترة الصيف، بهدف تحقيق بيئة عمل آمنة ومستدامة للجميع.