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مرور رأس الخيمة تطلق حملة توعية

مرور رأس الخيمة تطلق حملة توعية
16 أغسطس 2023 00:59

رأس الخيمة (وام)

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 أطلقت إدارة المرور والدوريات، بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، الحملة المرورية الفرعية الثالثة، تحت شعار «سق بحذر واترك مسافة أمان» التي تستمر حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، تعزيزاً للوعي المروري لدى كافة مستخدمي الطريق، حول أهمية ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات، تجنباً لحدوث الحوادث المرورية المهلكة التي تستنزف الأرواح والممتلكات.
تأتي الحملة ضمن جهود شرطة رأس الخيمة، المتواصلة لتحسين السلامة المرورية وجعل الطرق أكثر أمناً من خلال تعزيز التوعية المجتمعية بضرورة تعاون وتكاتف أفراد المجتمع في السعي نحو تخفيض نسبة الحوادث المرورية، وأعداد الإصابات الناجمة عنها بسبب عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، حفاظاً على سلامة السائقين وجميع مستخدمي الطريق من التعرض إلى مخاطر الحوادث المرورية.

رأس الخيمة
مرور رأس الخيمة
المرور
شرطة رأس الخيمة
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