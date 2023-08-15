أمين عام «الوطني الاتحادي»: «الكونغرس العالمي» يرسخ مكانة الإمارات عاصمة عالمية لصناعة الإعلام

أبوظبي (وام)

أكد الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، أن الكونغرس العالمي للإعلام في دورته الثانية 2023 التي تعقد برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، يشكل منصة عالمية لصياغة مستقبل قطاع الإعلام، ويرسخ مكانة الإمارات الرائدة عاصمة عالمية لصناعة الإعلام.

وقال إن الكونغرس العالمي للإعلام الذي تنعقد دورته الثانية في 14 نوفمبر المقبل، نجح خلال دورته الأولى في ترسيخ مكانته على خريطة كبرى المؤتمرات والمعارض الإعلامية العالمية المتخصصة التي تحظى بمشاركة وحضور قادة القطاع والخبراء ومسؤولي المؤسسات الإعلامية من حول العالم.

وأشار إلى أن فعاليات الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام تنعقد هذا العام بالتزامن مع عام الاستدامة واستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 بنهاية العام الجاري 2023، والذي تتجلى خلاله أهمية قطاع الإعلام بصنوفه المختلفة في دعم مسارات العمل التنموي والمناخي والبيئي حول العالم، بما يعود بالفائدة على الشعوب والمجتمعات من خلال إعلام موثوق ومسؤول وهادف قادر على الإسهام بدور فعال وجوهري في معالجة القضايا الملحة، لاسيما المناخية والبيئية.

وقال الدكتور عمر النعيمي إن الكونغرس العالمي للإعلام بات منصة عالمية فاعلة تجمع قادة القطاع تحت مظلة واحدة لصياغة مستقبل هذا القطاع الحيوي من خلال العمل الدولي المشترك، وخلق أدوات إعلامية مبتكرة تعتمد على الاتصال الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار والإبداع الإنساني من أجل الإنسانية جمعاء. وأكد أن الكونغرس العالمي للإعلام يجسد مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في قيادة الجهود العالمية لصياغة نموذج إعلامي مستدام، يعكس الإنجازات والتطور الذي تشهده المجتمعات حول العالم.

تبادل الخبرات

قال الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي إن هذا الحدث الدولي المهم يعد منبراً لتبادل الخبرات والأفكار، والاطلاع على آخر ما توصل إليه العقل البشري في مجال الإعلام الحديث وأدواته المختلفة، بما يتيح الفرص لشباب الإمارات من الإعلاميين للاستفادة من هذا المحفل الدولي في اكتساب المهارات، وتعزيز الخبرات الإعلامية، والذي ينعكس على مسيرة العمل الإعلامي في الدولة.