الأربعاء 16 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«شراع» يطلق حملة «السفراء الشباب» للارتقاء بالمبتكرين

مشاركون خلال الفعالية (من المصدر)
16 أغسطس 2023 00:59

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«التنمية الأسرية» تنظم فعاليات حوارية حول المهارات الخضراء للشباب
الثقافة: برامج لتعزيز دور الشباب في الاقتصاد المستدام

أعلن مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، إطلاق حملة «السفراء الشباب»، تزامناً مع «اليوم العالمي للشباب»، والتي تتضمن اختيار فتح الباب أمام الشباب الإماراتي الطموح للتسجيل في المبادرة ومن ثم اختيار 8 مشاركين وإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من البرامج التدريبية المتخصصة، وجلسات الإرشاد والتوجيه، وورش العمل لتنمية مهاراتهم الريادية، إلى جانب الحصول على الأدوات اللازمة للازدهار في منظومة الابتكار الحيوية، والتغلب على التحديات التي تواجههم، واستثمار الفرص المتاحة.
ودعا «شراع» رواد الأعمال المبتدئين والطموحين وصناع التغيير والمبتكرين، ومن يسعون لتحقيق أحلامهم، للتسجيل في حملة «السفراء الشباب» حتى الـ 28 من أغسطس الجاري.
وتتيح الحملة للمشاركين فرصة الاستفادة من جملة من المزايا التي تعزز مسيرتهم نحو النجاح، إذ تسهم في التعريف بهم على نطاق واسع من خلال قنوات اتصال «شراع»، والمنصات الإعلامية، والفعاليات المختلفة، كما توفر الحملة فرصة لالتقاء السفراء الشباب لتبادل رؤاهم الفريدة وأفكارهم الجديدة وحلولهم الإبداعية فيما بينهم، إذ توفر لهم بيئة مثالية للتعاون، ومنصة فريدة لصناعة التغيير الإيجابي، بالإضافة إلى تسهيل التواصل المباشر مع خبراء الصناعة وقادة الفكر وأصحاب الرؤى المبتكرة الذين يقدمون برنامج الحملة، إلى جانب مساعدة المشاركين على إبرام وتعزيز الشراكات التي تقدم لهم أساساً راسخاً لتحقيق النجاح في المستقبل. وقالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لـ«شراع»: «يمثل إطلاق برنامج السفراء الشباب فرصة رائدة لنمو قادة الابتكار في المستقبل وترسيخ ارتباطهم بمجتمع الأعمال، فمنذ العام 2016، ساهمنا بتمكين 12500 طالب من خلال مئات الساعات من الإرشاد والتوجيه والتدريب، وساعدنا في إطلاق واحتضان عدد كبير من الشركات الناشئة التي يديرها الشباب، وحفزنا المواهب الشابة من خلال تمكينهم من تحقيق أحلامهم».

شراع
مركز الشارقة لريادة الأعمال
اليوم العالمي للشباب
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
«جوهرة مونبلييه» يريد «البلوز»
الرياضي
«جوهرة مونبلييه» يريد «البلوز»
اليوم 12:00
نهيان بن مبارك
الإمارات
نهيان بن مبارك يعزي في وفاة شبيب الظاهري
اليوم 11:58
أنور قرقاش
الإمارات
قرقاش: مواقف الإمارات مع الأشقاء والأصدقاء راسخة ومستمرة
اليوم 11:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©